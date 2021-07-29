خاص
اقتصاد صاعد ودبلوماسية قوية
نقطة قال إن مغرب ما بعد 2000 تغيرت ملامحه وزاد إشعاعه في شتى المجالات اعتبر أمين نقطة الباحث المتخصص في الأنظمة الاقتصادية للدول الهشة، أن المقاربة المندمجة مكنت مغرب محمد السادس من تسريع وتيرة صعوده الاقتصادي، بالتزامن مع تحرك دبلوماسي أعاد رسم خارطة تحالفاته بترجيح كفة العودة إلى جذوره القاريةأكمل القراءة »
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