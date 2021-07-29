خاص
إستراتيجيات قطاعية لتسريع التنمية
حولت المغرب إلى نقطة جذب لمستثمرين ومجموعات صناعية عالمية أصبح المغرب، في أقل من ربع قرن، نموذجا يحتذى به في محيطه الإقليمي والقاري، بفضل الخيارات الملكية الإستراتيجية التي اعتمدها لتنويع روافد النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المغرب. وحرص الملك، منذ توليه مسؤولية تدبير شؤون البلاد، 30 يوليوز 1999، على تعزيز المكتسباتأكمل القراءة »
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