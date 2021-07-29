حوادث
8 سنوات لزعيم
تسبب وشريكه في رعب لسكان الجديدة ومجهودات أمنية لاعتقاله قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر 22 سنة من ذوي السوابق، وحكمت عليه 8 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح والسكرأكمل القراءة »
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