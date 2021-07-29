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حوادث

8 سنوات لزعيم

منذ 11 دقيقة
المتهم وشريكه تسببا في جروح خطيرة لضحاياهما (أرشيف)
تسبب وشريكه في رعب لسكان الجديدة ومجهودات أمنية لاعتقاله قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر 22 سنة من ذوي السوابق، وحكمت عليه 8 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح والسكرأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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