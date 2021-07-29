الصباح الفني
“همسة وصل” تجمع الفلاح وغسال
معرض فني مشترك برواق «أمالغام» بالبيضاء يحتضن رواق (Amalgame) “أمالغام” بالدار البيضاء معرضا تشكيليا للفنانتين آمال الفلاح ونادية غسال، ينظم تحت عنوان “همسة وصل” في الفترة الممتدة ما بين 31 يوليوز الجاري و9 غشت المقبل. ويضم هذا المعرض، الذي يدشن به هذا الرواق انطلاق أنشطته، أربعين عملا تشكيليا، حيث ترتكزأكمل القراءة »
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