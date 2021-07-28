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أســــــرة

“إيتيكيت” المطاعم الفاخرة

منذ دقيقتين
يختلف “إتيكيت” ارتياد المطاعم الفاخرة، والمصنفة في فئة خمس نجوم، مقارنة مع المطاعم العادية أو التي تقدم الأكلات السريعة، إذ يتطلب الأمر التقيد بمجموعة من القواعد. ويقول المختصون في مجال “الإيتيكيت” إنه ينبغي الانتباه إلى الملبس في المطعم الفاخر، من خلال ارتداء بذلة مع ربطة العنق للرجل، والفستان للمرأة، كماأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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