أســــــرة
تجنب مواجهة الكذاب
قدمت الكوتش حنان أوبيضار، مجموعة من النصائح للتعامل مع الأشخاص الكذابين. وأوضحت أوبيضار في حديثها مع “الصباح”، أن أول نقطة لابد من أخذها بعين الاعتبار، تجنب مواجهة الكذاب بطريقة مباشرة، باعتبار أن ذلك، يمكن أن يفاقم الوضع ويزيد حدته. وأضافت أوبيضار أنه عوض مواجهة الشخص الكذاب، ينصح بالتوضيح له أنكأكمل القراءة »
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