أســــــرة
نصائح لاختيار الألوان والنقوش
يساعد اختيار النقوش ذات الأحجام المختلفة على إبراز الديكور الملون بشكل أفضل، لكن ينبغي أن تتم مراعاة مجموعة من النصائح قبل اعتماده من أجل الحصول على النتائج المرغوب فيها. وينصح المختصون في الديكور بالمزج بين النقوش البارزة على الوسائد، مثلا، والنقوش متوسطة الحجم أو الأكثر صغرا الواضحة على الستائر أوأكمل القراءة »
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