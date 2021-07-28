حوادث
انتحار قاصر بمقبرة
أمرت النيابة العامة بابتدائية تاونات بتشريح جثة قاصر عمرها 16 سنة عثر عليها، مساء أول أمس (الاثنين)، معلقة بحبل مثبت في غصن شجرة بمقبرة خمالشة بالمدينة، بعد مدة قصيرة من مغادرتها منزل عائلتها، قبل نقلها لمستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس. ويلف الغموض ظروف وحيثيات وفاة الضحية «س. م» التي عثرأكمل القراءة »
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