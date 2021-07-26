الأولى
“تجميد” مليوني حساب بنكي
البالغون 60 سنة فما فوق أكثر زبناء البنوك رصدت مركزية الحسابات البنكية التابعة لبنك المغرب ما يناهز مليوني حساب (مليون و900 ألف حساب) مجمد، لم تسجل بها أي عمليات منذ سنة على الأقل. ووصل عدد الحسابات المفتوحة لدى مختلف البنوك إلى 30 مليون حساب مع متم السنة الماضية، ما يمثلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا