حوادث
10 سنوات لسارق بالجديدة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، شخصا في عقده الثالث وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام، بجناية السرقة الموصوفة والسكر العلني البين والسياقة في حالته. و جاء إيقافه إثر تقدم عدد من الضحايا بشكايات ضد الجاني يتهمونه فيها بالسرقة تحتأكمل القراءة »
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