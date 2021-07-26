حوادث
اعتقال معتدين على رواد مقهى بسلا
فيديو وثق الواقعة والأمن تمكن من إيقافهم تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة بسلا بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات بالمدينة نفسها، أول أمس (السبت)، من إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 سنة و33، كلهم من ذوي السوابق القضائية من بينهم شقيقان، للاشتباه في تورطهم في قضيةأكمل القراءة »
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