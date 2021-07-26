حوادث
محاكمة ضابط وعشرة بارونات
مسؤول “ديستي” باعهم معلومات حساسة لتهريب الكوكايين وجنى أرباحا مالية مهمة أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، ملف ضابط بالمديرية العامة لمراقبة الترابي الوطني “ديستي” وعشرة بارونات للمخدرات، يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالمركب السجني العرجات 2 بسلا، إلى السادس من شتنبر المقبل. وجاء قرار التأخير بعدما التمست هيأةأكمل القراءة »
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