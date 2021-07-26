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وطنية

العنصر يطمح للرتبة الثالثة

منذ ساعتين
نفى خبر التحاق شباط بالحركة وانتقد اشتغال الوزراء بشكل مستقل أكد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية أن حزبه يحدوه طموح احتلال الرتبة الثالثة في الاستحقاقات المقبلة، المقرر إجراؤها يوم ثامن شتنبر المقبل، والتي اعتبرها استثنائية بكل المقاييس، بالنظر إلى إجراء الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، ناهيك عنأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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