وطنية
العنصر يطمح للرتبة الثالثة
نفى خبر التحاق شباط بالحركة وانتقد اشتغال الوزراء بشكل مستقل أكد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية أن حزبه يحدوه طموح احتلال الرتبة الثالثة في الاستحقاقات المقبلة، المقرر إجراؤها يوم ثامن شتنبر المقبل، والتي اعتبرها استثنائية بكل المقاييس، بالنظر إلى إجراء الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، ناهيك عنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا