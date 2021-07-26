الصباح الفني
رمزي داخل المستشفى
تقاسم الكوميدي أسامة رمزي، مع متابعي صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض تفاصيل وعكة صحية، مر منها ليلة عيد الأضحى. وقال رمزي في تدوينة نشرها على “إنستغرام” و”فيسبوك”، حظيت بتفاعل الكثيرين، سيما أنه أرفقها بصورة من داخل المستشفى، إنه خضع لعملية جراحية مستعجلة. وكتب في التدوينة ذاتها، إن طعم عيدأكمل القراءة »
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