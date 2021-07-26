الرياضة
ضجة بالجديدة بعد استقالة أربعة أعضاء
المستقيلون اشتكوا التسيير الفردي وانعدام الوضوح والمقترض يرد قدم أربعة أعضاء استقالتهم من المكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي، هم عبد اللطيف بلبير ونور الدين بلفيزة وحكيم الصغير ونور الدين قيسوب. وتأتي الاستقالة بعد يومين من الهزيمة التي مني بها الفريق بميدانه أمام يوسفية برشيد بثلاثة أهداف لهدفين. وأكد الأعضاء الأربعةأكمل القراءة »
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