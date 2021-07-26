الصباح الفني
لمجرد يعود بـ”إنت حياتي”
أعلن المغني سعد لمجرد، موعد طرح أحدث أعماله الفنية، والتي ستجمعه بالثنائي الموسيقي “كاليما”، مؤكدا أن الأغنية ستحمل عنوان “إنت حياتي”، دون أن يكشف تفاصيل أخرى. واختار لمجرد نهاية الشهر الجاري، ليعود إلى جمهوره بعمل فني جديد، يتوقع أنه صوره على طريقة فيديو كليب، إذ كتب في تدوينة نشرها علىأكمل القراءة »
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