وطنية
العثماني ووهبي يضعان لبنات التحالف
«بيجيدي» و»البام» طالبا بصون الانتخابات المقبلة من العبث واستعمال المال اختار العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة إنهاء حالة الجفاء، التي ميزت العلاقة بينهما طيلة عقد من الزمن، ووضع لبنات جديدة تقوم على التشاور والتنسيق، بشأن الانتخابات المقبلة. وأكد عبد اللطيف وهبي، منذ انتخابه أمينا عاما لـ “البام” أن الحزب سيسعى إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا