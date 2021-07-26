الصباح الفني
لعروسي تتعاون مع “مانوكيان”
تستعد الفنانة هند لعروسي، الهولندية من أصل مغربي لإطلاق عمل غنائي جديد سيكون ثمرة تعاون فني بينها وبين الفنان “مانوكيان”. وأكدت الفنانة لعروسي أنها سعيدة بالتعاون مع الفنان “مانوكيان”مؤلف لبناني من جنسية أرمينية، قائلة “أنا متحمسة جدا لمشاركة هذا العمل مع الجميع، وفي كل أنحاء العالم”. وكرس”مانوكيان” حياته لإنتاج مقطوعاتأكمل القراءة »
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