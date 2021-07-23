الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “هل يوجد غير الموسيقى من يعطينا شهوة الحلم والذهاب بعيدا في حنيننا؟” الفاسي كتبت الممثلة فرح الفاسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لا تخف من البدء مجددا. فهي فرصة جديدة لكي تعيد بناء ما تريده”. باي كتبأكمل القراءة »
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