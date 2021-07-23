حوادث
إحباط تهريب “الحشيش” بطنجة
أحبطت فرقة مشتركة بين عناصر الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط، أخيرا، عملية للتهريب الدولي للمخدرات، وحجزت كمية هامة من مسحوق القنب الهندي وصل وزنها إلى حوالي 118 كيلوغراما من مادة “الشيرا”، وضبطتها على متن سيارة تحمل ترقيما أجنبيا، كان سائقها المغربي يتأهب للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة إلى أحد الموانئأكمل القراءة »
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