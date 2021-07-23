حوادث
سنتان لهاتك عرض قاصر
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، عاملا بالإمارات العربية المتحدة وحكمت عليه بسنتين، واحدة منهما حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر متبوع بافتضاض بكارة وحمل. وظل المتهم في حالة فرار مدة سنة من تاريخ تقدم والد الضحية بشكاية ضده أمام مصلحة الشرطة القضائية،أكمل القراءة »
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