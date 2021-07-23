ملف الصباح
الحـزم والبراغماتيـة
لكريني أستاذ العلاقات الدولية أكد أن منطق قوى جديدا فرض أسلوب المواجهة يرى إدريس الكريني، أستاذ العلاقت الدولية والقانون الدولي ومدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن السياسة الخارجية للمغرب تتحرك في اتجاهات مختلفة في سياق التعاون جنوب جنوب، في الدوائر العربية والإفريقية والإسلامية والأمريكيةأكمل القراءة »
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