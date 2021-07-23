وطنية
أخنوش يلتقي “كوموندو” الأحرار بجهة مراكش
عقد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مع وكلاء لوائح الحزب بجهة مراكش آسفي، الذين سيمثلون “الحمامة” في الانتخابات التشريعية المقبلة. والتقى أخنوش بحضور محمد القباج، المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، وكلاء لوائح “الحمامة، بمدينة الصويرة، على هامش اللقاءات التحضيرية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بمختلف المدن المغربية. وحسمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا