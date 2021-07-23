حوار
خمليش: الإفلاس يهدد نظام المعاشات المدنية
أكد أن نظام القطبين يهدف إلى الاستحواذ على أموال المتقاعدين بشكل قانوني أكد عبد الله خمليش، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، أن الوضعية الحالية للمؤسسة يمكن أن نقول عنها إنها وضعية مستقرة، لكن قابلة للانفجار في أي لحظة، بسبب سياسات الحكومة المتعاقبة. وأوضح خمليش في حوار معأكمل القراءة »
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