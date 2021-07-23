الرياضة
الإفراج عن الحكم المتهم بالاغتصاب
سدد 30 ألف درهم كفالة وتأجيل جلسته إلى شتنبر قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، متابعة الحكم الفدرالي المتهم بالاغتصاب والخيانة الزوجية، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية 30 ألف درهم، مع تنقيطه شهريا بمقر الشرطة القريب من سكناه. وعلمت “الصباح” أن الوكيل العام للملك أفرج عن الحكم الفدرالي،أكمل القراءة »
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