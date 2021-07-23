الرياضة
الرياضة الوطنية تدخل المنافسة
تسع رياضات تخوض التصفيات والمسايفة والجيدو والتايكووندو تبحث عن التتويج تستهل الرياضة الوطنية مشاركتها في الألعاب الأولمبية بطوكيو، اليوم (الجمعة)، بمشاركة سارة فرانكارت، لاعبة المنتخب الوطني للشراع، في تصفيات مسابقة “سكيف”، المقرر انطلاقتها في التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي بطوكيو، الذي يصادف الواحدة والنصف صباحا، بالتوقيت المغربي. سبت حافل وتتواصلأكمل القراءة »
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