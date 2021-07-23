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“قصص ممنوعة” مجزوعة
تحركات المغرب أصابت مصالح دول أوربية في مقتل فتحركت لترويج أكاذيب يونس وانعيمي * والمغاربة ينتشون بشواء الأضاحي خرج دخان من الإيليزي من شواء بنكهة مختلفة. لنبدأ بوصف الواقعة.. خرجت جماعة من شبكة إعلاميين غالبيتهم فرنسيون منضوون تحت لواء تنظيم اسمه «قصص ممنوعة» يفضح مجموعة من الدول كالسعودية وغانا والمكسيكأكمل القراءة »
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