تجمع دول الساحل والصحراء يشيد بالملك

أشاد تجمع دول الساحل والصحراء (سين – صاد)، اليوم الخميس، بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس إرسال مساعدات طبية عاجلة لتونس، تتكون من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير.

وأوضح تجمع (سين – صاد)، في بيان له، أنه “تلقى بابتهاج قرار جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، التبرع للجمهورية التونسية بإرسال وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير، لفائدة الشعب التونسي الشقيق”. وأبرز تجمع (سين – صاد) أن هذه المبادرة تمثل فرصة للإشادة بـ “الكرم و الحس الانساني للعاهل المغربي، الذي هب دوما لتقديم المساعدة ولإنقاذ السكان في حالة الشدة سواء في المملكة أو خارجها”.

وأكد تجمع دول الساحل والصحراء أن هذه الالتفاتة تندرج في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وتعكس أيضا الأخوة الصادقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المساعدة الطبية “تأتي في وقت تمر فيه تونس بصعوبات كبيرة على مستوى منظومتها الصحية”.

ومن جهة أخرى، ناشد تجمع دول الساحل والصحراء كل الدول الأعضاء تقديم الدعم للجمهورية التونسية في هذه المحنة الصحية الصعبة التي تمر بها حتى تتم مواجهة الجائحة “كما ينبغي وعلى نحو فعال”.