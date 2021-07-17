كوفيد 19 … توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن توسيع دائرة المستهدفين بعملية التلقيح الوطنية ضد (كوفيد-19) لتشمل الفئة العمرية ما بين 30 إلى 34 سنة.

ودعت الوزارة في بلاغ، الساكنة التي توصلت برسائل نصية تحدد مكان وزمان أخذ جرعة اللقاح بأن تتوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ جرعاتها.

كما ذكرت الفئات المستهدفة الأخرى التي لم تتلقح بعد، بأن تسارع إلى إرسال رقم البطاقة الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة إلى الرقم المجاني 1717 أو عبر بوابة www.liqahcorona.ma للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

من جهة أخرى، ولضمان حسن سير عملية التلقيح الوطنيةبشكل سلسل، ذكرت الوزارة كافة المواطنات والمواطنين، بأن مراكز التلقيح ستفتح أبوابها يومي الخميس والجمعة ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك حتى يتسنى للساكنة المبرمج تاريخ جرعاتها في هذه الأيام بأن تستفيد من اللقاح.

وأهابت الوزارة بجميع الفئات المستهدفة، مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، وذلك بالامتثال لتوجيهات السلطات الصحية العمومية، والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس ببلادنا، وتحقيق المناعة الجماعية.