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وطنية

هدنة استقلالية في معركة فاس

منذ دقيقتين
نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال (أرشيف)
الحزب يرفض مجاراة شعبوية شباط ويحذر أعضاءه من الانجرار إلى معارك هامشية لم يصدر أي رد استقلالي عما ورد على لسان حميد شباط الأمين العام السابق لحزب “الميزان”، رغم الاتهامات التي وجهها لأعضاء اللجنة التنفيذية لحزبه، التي اعتبرتها مصادر “الصباح” أنها مجرد كلام دون دلائل على صحتها، وتحامله بشكل واضحأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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