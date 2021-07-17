اذاعة وتلفزيون
الإعادة تبعد المشاهدين عن التلفزيون
برامج وأفلام ومسلسلات بثت قبل سنوات تجد مكانا لها في البرمجة الصيفية انطلق موسم الإعادة على شاشة القنوات الوطنية، إذ بدأت تعرض مجموعة من الأعمال من الأرشيف في انتظار بث أعمال من الموسم التلفزيوني المقبل. ورغم استعانة بعض القنوات بالأرشيف، ظاهرة متعارفة عليها، في عدد من الدول، يختلف الأمر فيأكمل القراءة »
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