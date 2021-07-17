حوادث
فرار معتقل من “كوميسارية” بالرباط
أطلق ساقيه للريح من داخل المنطقة الأمنية بعد اعتدائه على شاب بالسلاح الأبيض لاذ معتقل بالفرار من المنطقة الأمنية الأولى المحيط بالرباط، مساء الاثنين الماضي، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، بعدما أطلق ساقيه للريح، دون أن تتلقفه عناصر الشرطة. وأوضح مصدر «الصباح» أن مصالح أمن الديمومة بالدائرة الأمنيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا