الرياضة
إناث الجيش بطلات أول موسم احترافي
إيلا: ينبغي تسويق الكرة النسوية لبلوغ الأهداف المرجوة توج الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بأول بطولة احترافية نسوية، عقب فوزه على اتحاد طنجة بثلاثة أهداف لصفر في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الخميس)، بالمركز الرياضي العسكري، التابع للقوات المسلحة الملكية بسلا، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات البطولة. وعرفت المباراة سيطرةأكمل القراءة »
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