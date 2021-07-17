حوادث
إيقاف مروج مخدرات بسد قضائي
تمكنت عناصر الشرطة بالسد القضائي بمدخل مراكش على طريق البيضاء، من إيقاف شخص من ذوي السوابق في مجال ترويج المخدرات، كان على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن الشمال ومتجهة إلى جنوب المملكة، يشتبه في تورطه في مسك وترويج المؤثرات العقلية. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة فيأكمل القراءة »
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