حوادث
10 سنوات لقاتل ابن أخيه
الجاني ضبط الضحية بغرفة نومه بصدد سرقته قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، إذ تم تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف بعد استفادته من تنازل أخيه والد الهالك.أكمل القراءة »
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