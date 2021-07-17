حوادث
إيقاف مغتصب معاقة بطنجة
استدرجها إلى مكان خال بمشاركة صديق له وتناوبا على ممارسة الجنس عليها بطرق شاذة نجحت فرقة للأبحاث تابعة للأمن العمومي بمنطقة بني مكادة بطنجة، مساء الأربعاء الماضي، في إيقاف شاب عشريني متورط في جريمة اختطاف قاصر توجد في وضعية إعاقة ذهنية، وممارسة الشذوذ عليها من الدبر بالقوة والتناوب مع صديقأكمل القراءة »
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