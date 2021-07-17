حوادث
جثة بدون رأس تستنفر أمن الحسيمة
لفظت مياه شاطئ كيمادو بالحسيمة، صباح أول أمس (الخميس)، جثة غطاس مبتورة الرأس وفي درجة متقدمة من التحلل. وأفاد مصدر مطلع، أن جثة الهالك اكتشفها مواطنون كانوا بالشاطئ ذاته حين أثارت انتباههم جثة طافية على سطح البحر، ليقوموا على الفور بإبلاغ السلطات الأمنية التي حضرت لمكان الحادث بجميع مكوناتها، وعملتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا