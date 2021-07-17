الرياضة
الرجاء يستسلم للملايير الإماراتية
وافق على انتقال مالانغو إلى الشارقة شريطة خوض النهائي العربي علمت “الصباح” من مصادر متطابقة، أن الرجاء الرياضي، وافق على انتقال مهاجمه الكونغولي بين مالانغو، إلى الشارقة الإماراتي، مقابل ثلاثة ملايير و900 مليون. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مكتب الرجاء تعذر عليه مقاومة العرض الإماراتي، خصوصا بعدما طالب اللاعب بالموافقةأكمل القراءة »
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