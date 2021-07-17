وطنية
العدوي تضبط انفلاتات حسابات الدولة!
انتظر المجلس الأعلى للحسابات ثلاث سنوات لممارسة واحد من أهم اختصاصاته في مراقبة مالية وحسابات الدولة، ويتعلق الأمر بالتصديق على مطابقة هذه الحسابات للقانون وصدقيتها المنصوص عليه في القانون التنظيمي لقانون المالية. وظل هذا الاختصاص المهم خارج عمل المجلس الأعلى للحسابات رغم التنصيص القانوني الصريح الوارد في القانون رقم 130.13أكمل القراءة »
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