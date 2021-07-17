الأولى
سقوط “دبلوماسي مصري” مزور
أربك سفير الجمهورية المصرية بالرباط، والي ولاية جهة مراكش آسفي، وعامل المدينة الحمراء، والوكالة الحضرية، إثر توجيهه كتابا نفى فيه وجود أي علاقة لمواطن مصري بالهيأة الدبلوماسية، وعدم انتماء سيارته، التي تحمل لوحة ترقيم برمز (هـ. د) إلى حظيرة سيارات السفارة المصرية. وتورطت سلطات مراكش، قبل يومين، في الاستجابة لطلبأكمل القراءة »
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