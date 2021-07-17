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احتفال يوم بكلفة أشهر
بدأت التكهنات تلوح في الأفق قبيل عيد الأضحى خوفا من تكرار فاجعة السنة الماضية، التي عرفت ارتفاعا كبيرا في تسجيل عدد الإصابات بفيروس كورونا، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى وبعده. ومع قرب عيد هذه السنة باتت المؤشرات تشير إلى تكرار السيناريو السابق وعودة شبح الإغلاق من جديد، بعدما ارتفعت حالاتأكمل القراءة »
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