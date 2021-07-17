قانون ينهي فوضى المجتمع المدني وضع القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي صادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع، الثلاثاء الماضي، حدا لحالة الفوضى التي ظل يعرفها المجتمع المدني لسنوات. وجاء استكمال مسطرة المصادقة النهائية على المشروع، ليعزز رصيد العمل التطوعي، ويوفر له شروط نجاحه وتقوية دعائمه، في إطارأكمل القراءة »
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