الرياضة
توقيف أستاتي 8 مباريات دون الاستماع إليه
اللاعب: إذا كان تقرير الحكم يدينني فلماذا لم يطردني؟ أوقفت جامعة كرة القدم طارق أستاتي، لاعب اتحاد طنجة، ثماني مباريات، دون الاستماع إليه، في ملف اتهامه بالتلفظ بعبارات عنصرية، من قبل يوسوفو دايو، مدافع نهضة بركان، خلال مباراة الفريقين في الدورة 26. واعترفت الجامعة في بلاغها بأنها لم تستمع إلىأكمل القراءة »
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