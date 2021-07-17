مجتمع
أسر معوزة تكتوي بأسعار الأضحية
وجوب طقس العيد وارتفاع الأثمان أدخلا فئة فقيرة في نفق مسدود تتبادر إلى ذهن المطلع على الواقع المالي لجزء كبير من أفراد الأسر الفقيرة، أسئلة من قبيل كم ستدوم فرحة العيد، قبل أن يعودوا إلى جحيم شظف العيش، الذي فرض عليهم التكلف والاستدانة، من أجل تدبر أمر أضحية العيد؟ هلأكمل القراءة »
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