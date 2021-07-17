حوادث
محاكمة 12 متابعا في ملف المغرب الأخضر
وجهت إليهم تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة أحال عبد اللطيف رصيان قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة بقسم جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، المتهمين في قضية ما بات يعرف بملف غرس أشجار الزيتون بجماعة بئر النصر بإقليم ابن سليمان، على غرفة الجنايات الابتدائية. وقرر القاضي في الملف عدد05/2021،أكمل القراءة »
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