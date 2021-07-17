اذاعة وتلفزيون
“جماعتنا زينة” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة الأولى، اليوم (السبت)، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “جماعتنا زينة”، الذي يقدمه الفنان نسيم حداد. ويخوض حداد، مغني العيطة، تجربة جديدة في مسيرته الفنية، إذ يشرف لأول مرة على تقديم البرنامج “جماعتنا زينة”، الذي شرعت قناة “الأولى” في بث أولى حلقاته قبل أسابيع. ويعرض البرنامجأكمل القراءة »
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