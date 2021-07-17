حوادث
سقوط عصابة للنصب بإيمنتانوت
قادت مخالفة مرورية، أخيرا، إلى تفكيك عصابة إجرامية، بايمنتانوت، ضواحي مراكش، مختصة في ترويج العملات الذهبية المزورة والنصب والاحتيال واستخراج الكنوز. وأفاد مصدر مطلع، أن عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي بإمنتانوت، أوقفت، نهاية الأسبوع الماضي، سيارة خفيفة، في سد دركي بمنطقة لالة عزيزة، من أجل تسجيل مخالفات في حق راكبيها بسبب عدمأكمل القراءة »
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