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وهبي: لا يحق للداخلية منع الترشح
أمين عام الأصالة والمعاصرة يتوعد أمام أنصار بلفقيه باكتساح جهة كلميم انتفض عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على تسريبات ترهيب المنتخبين المقبلين على الاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن الحديث عن إمكانية رفض السلطات طلبات ترشيحهم عندما يحل أجل إيداعها منتصف غشت المقبل “كلام غير قانوني”. وقال وهبي، الأربعاءأكمل القراءة »
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