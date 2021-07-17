الرياضة
موقعة “دونور”… لمن تدق الأجراس؟
الفريق المصري يواجه كايزر شيفز وعينه على اللقب العاشر يستعد الأهلي لمواجهة كايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالبيضاء، في المباراة التي تجمعه اليوم (السبت)، بداية من الثامنة بملعب محمد الخامس بالبيضاء. ويتطلع الأهلي لزيادة ألقابه بدوري أبطال إفريقيا إلى الرقم 10، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 5أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا