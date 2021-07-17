الرياضة
كوسانو مدرب لتطوان
أزمة النتائج عصفت بالدريدب ونزيف الأطر الوطنية متواصل قرر مكتب المغرب التطواني الانفصال عن المدرب جمال الدريدب، أول أمس (الخميس)، بسبب تراجع مستوى الفريق، وتعيين الإسباني كوسانو كانطوس أنطونيو بدلا عنه. وجاء في بلاغ المغرب التطواني، أن القرار اتخذ بناء على تواضع النتائج، والتي لا تتماشى مع طموحات الجماهير التطوانية.أكمل القراءة »
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